Ieri alle ore 18:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Lovoleto di Granarolo Emilia per un incendio di autovettura. La squadra sul posto ha velocemente spento il rogo e messo in sicurezza lo scenario. Purtroppo si registra una vittima, un uomo di 40 anni: non è escluso si sia trattato di un gesto estremo. Sul posto anche carabinieri e 118.



