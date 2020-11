I Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Modena, nella nottata di eri hanno tratto in arresto, per tentato furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, un tunisino 26enne, senza fissa dimora poiché, unitamente ad altro complice datosi alla fuga ed attivamente ricercato, è stato sorpreso all’interno del nido d’infanzia “Arcobaleno” di viale Gramsci, nel quale si era introdotto previa effrazione della porta di ingresso, con l’intento di asportare vario materiale.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha consentito di sorprendere l’arrestato ancora all’interno della struttura il quale, per cercare di darsi alla fuga, ha opposto ferma resistenza nei confronti dei militari, provocando ad uno di essi lievi lesioni ad entrambi gli arti. Lo stesso è stato giudicato per direttissima nel corso della mattinata odierna.