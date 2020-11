La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto una cittadina rumena di 26 anni, responsabile del reato di furto aggravato. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti presso l’ipermercato COOP del centro commerciale “I Portali” in quanto una Guardia Particolare Giurata attraverso il sistema di videosorveglianza interno aveva sorpreso una donna, che dopo aver prelevato della merce dagli scaffali, era uscita dal varco “senza acquisti”.

Come successivamente accertato, la 26enne aveva occultato ben 100 confezioni di zafferano, per un valore di 449 euro, all’interno di una borsa opportunamente schermata con una lastra, protetta da nastro da pacchi, per eludere il sistema di rilevamento anti-taccheggio.

Al termine degli accertamenti di rito, la ragazza è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della Questura, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo.