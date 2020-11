Entrano in una nuova fase i lavori per la realizzazione della rotatoria di via delle Nazioni. Per consentire l’adeguamento del cantiere e alcune lavorazioni indispensabili al prosieguo dell’intervento, da martedì 3 novembre a venerdì 6, la circolazione su strada Canaletto (Statale 12) sarà regolata a senso unico alternato regolato da movieri in alcuni momenti durante la giornata.

I possibili rallentamenti alla circolazione potranno avvenire nella fascia oraria tra le 9 e le 17, fuori dagli orari di punta del transito veicolare.



