Indagini in corso da parte della Polizia locale di Formigine per altri due casi di truffe assicurative. Nei giorni scorsi, due cittadini sono stati trovati in possesso di documenti assicurativi irregolari. I cittadini, che in seguito hanno sporto denuncia, hanno riferito di avere pagato le polizze assicurative in un caso su Internet, nell’altro presso un’agenzia di Modena.

“Il raggiro delle false assicurazioni è purtroppo diffuso – ammonisce il Comandante della Polizia locale Marcello Galloni – Faccio appello affinché le persone non si lascino ammaliare da prezzi super vantaggiosi, che tuttavia nascondono truffe. Soltanto lo scorso anno abbiamo chiuso un’indagine partita in seguito a sette segnalazioni di formiginesi. La modalità era la medesima: le assicurazioni auto venivano stipulate online, ma i documenti cartacei non risultavano validi una volta presentati agli agenti durante normali controlli. Le verifiche hanno condotto a diversi siti Internet, corrispondenti a nomi di agenzie diverse, ma tutti riconducibili allo stesso gruppo di persone, con base in provincia di Caserta. Il broker di turno, dopo aver incassato i soldi, non li girava alle compagnie assicurative, ignare di tutto, ma inviava comunque per posta la documentazione a chi aveva stipulato la polizza”.

Le truffe assicurative non sono state le uniche attività delle quali ha dovuto occuparsi il comando di Formigine in settimana. Durante il pattugliamento sulle strade, un’auto è fuggita al posto di blocco e ha costretto gli agenti all’inseguimento. Il conducente è stato trovato in stato di ebbrezza, senza patente e senza assicurazione auto. Il veicolo è stato sequestrato ed è stata rilevata la sanzione amministrativa conseguente.

Sempre allo stato di ebbrezza del conducente è da ricondurre l’incidente stradale che ha portato un veicolo a ribaltarsi su via Stradella. Automobile distrutta, senza conseguenze gravi per il conducente.

Intensa attività anche sul fronte controlli anti-assembramento, per i quali si registrano comportamenti corretti da parte della cittadinanza. Quattro ore al mercato di sabato e presidi non stop nei cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti.