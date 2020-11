Il Presidente del Consiglio Conte ha parlato poco fa alla Camera: “Il quadro epidemiologico è in via di transizione verso lo scenario 4 con particolare riferimento ad alcune regioni. Nel prossimo Dpcm indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive.”

“La strategia va modulata in base alle differenti criticità individuate nei territori”, spiega Conte. “Riteniamo necessario assumere decisioni orientate ai principi di proporzionalità e adeguatezza che contemplino interventi restrittivi modulati e differenziati sulla base del livello di rischio concretamente rilevato nei territori”, prosegue. “Sarà necessario introdurre un regime differenziato, basato su diversi scenari regionali”.

Sono previste, tra le altre, le chiusure nei festivi e pre-festivi dei centri commerciali (ad eccezione dei generi alimentari interni). Chiusi musei e mostre. Limite agli spostamenti da e verso regioni ad elevato rischio. Ampliata la didattica a distanza.

Previsti limiti anche agli spostamenti nella fascia serale più tarda.