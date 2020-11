I Carabinieri della Stazione di Sala Bolognese, durante un servizio notturno di contrasto ai reati predatori con particolare riferimento ai furti in villa, hanno ingaggiato un inseguimento con una banda di ladri a bordo di una Fiat Croma. Intercettati mentre stavano per portare a termine un colpo in via G. Rivani, i malviventi sono fuggiti a tutta velocità.

Braccato dall’autoradio militare, l’autista della Fiat Croma, non riuscendo a sfuggire alla cattura, ha fermato improvvisamente il veicolo, è sceso assieme a un passeggero che si trovava a bordo ed entrambi si sono dileguati per i campi adiacenti, favoriti dalla fitta vegetazione della zona. L’automobile recuperata dai Carabinieri era stata rubata giovedì scorso a un cittadino di Savignano sul Rubicone (FC). Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.