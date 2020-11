Questa mattina a Modena, in via Luosi incrocio con via Nicoli, i Vigili del fuoco sono intervenuti in assistenza ai tecnici di Inrete ed Hera, per una fuga di gas metano da una condotta di media pressione. I tecnici stanno tutt’ora operando per risolvere il guasto.



