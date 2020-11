Due avvicendamenti tra pediatri di libera scelta nel territorio montano.

Dal 1° novembre 2020 la dott.ssa Roberta Costetti ha cessato l’attività a Castelnovo Monti per raggiunti limiti di età, al suo posto subentra il dott Carlo Boni, sinora impegnato nelle sedi di Casina e Carpineti dove era titolare.

Come previsto dalla normativa, l’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia ha attivato le procedure per garantire la sostituzione del pediatra nel territorio di Casina e Carpineti ma, al momento, non sono pervenute disponibilità. L’assistenza pediatrica sarà comunque assicurata secondo queste modalità:

– a Carpineti, a partire da oggi, la pediatra di libera scelta dott.ssa Valentina Demaio, titolare a Toano e Villa Minozzo, svolgerà regolare attività ambulatoriale tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì) nell’ambulatorio di via G. di Vittorio n. 4/a;

– a Casina i pediatri del S. Anna e della pediatria di comunità distrettuale svolgeranno attività tre volte a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì) nell’ambulatorio pediatrico in via Simonini n. 11 come previsto dal progetto “Pediatria integrata ospedale-territorio” inserito nel Programma S. Anna Plus.

Per informazioni sull’accesso all’assistenza pediatrica si invita a chiamare l’URP distrettuale (0522 617328 – dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00).

Le famiglie assistite in precedenza da Costetti e Boni hanno già ricevuto o stanno per ricevere una lettera con le indicazioni utili alla scelta del nuovo pediatra. Per evitare assembramenti e attese, si raccomanda di utilizzare modalità alternative alla presentazione diretta allo sportello SAUB dell’Ospedale S.Anna: posta ordinaria, posta elettronica o PEC, Fascicolo Sanitario Elettronico, fax.

Alla dott.ssa Costetti, che aveva preso servizio nel 1981 all’Ospedale S. Anna e che dal 1998 svolgeva l’attività di pediatra di famiglia, prima a Carpineti poi a Castelnovo Monti, vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno e la passione con cui ha svolto il proprio lavoro, dedicando grande attenzione ai bisogni dei bambini nel corso di 40 anni di attività professionale e divenendo un vero punto di riferimento per le famiglie della montagna.