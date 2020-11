Nella giornata di ieri, a Sassuolo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane del posto, del 2000, per il reato di tentato furto aggravato, perché sorpreso all’interno del cortile di un’abitazione privata mentre stava tentando di forzare la portiera di un’autovettura. Il giovane è trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sassuolo, in attesa di essere processato per direttissima nella giornata di domani.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013