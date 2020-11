Ha ucciso l’anziano padre 89enne colpendolo con un martello, mentre era a letto. E’ questa la prima ricostruzione di un omicidio avvenuto questa mattina a Bologna, in via Emilia Ponente, e sul quale sta indagando la Polizia. Il figlio, 59 anni, con problemi psichici accertati, che avrebbe poi tentato di togliersi la vita, sottoposto a fermo è stato portato in ospedale.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013