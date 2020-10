I Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Modena hanno deferito in stato di libertà per tentato furto aggravato un cittadino georgiano, classe 1983, irregolare sul territorio dello Stato, per aver asportato dagli espositori del supermercato Esselunga di Modena, Strada Morane, bottiglie di alcolici per un valore complessivo di 100 euro.

Refurtiva recuperata e restituita all’avente diritto.