Sereno o poco nuvoloso per nubi stratificate in transito nel corso della giornata; foschie dense e nebbie piuttosto estese sulle pianure, in parziale diradamento nelle ore centrali della giornata. Temperature: minime pressoché stazionarie, comprese tra 8°C e 11°C, con valori inferiori nelle aree di aperta campagna; massime stazionarie o in lieve calo con valori tra 16°C e 18°C, localmente inferiori in presenza di formazioni nebbiose. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi da sud-ovest sui rilievi nel corso della giornata. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)