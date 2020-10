Ci sono anche 8 squadre di volontari della Protezione civile, attivate dal Comune, nei 6 solitamente più frequentati cimiteri di Reggio Emilia – il Monumentale e quelli di Coviolo, Rivalta, Pieve Modolena, San Maurizio e Villa Sesso – per agevolare il distanziamento ed evitare assembramenti, nel corso delle visite di domenica primo e lunedì 2 novembre.

Per invitare a mantenere le distanze di sicurezza utili a contrastare la diffusione del contagio da Covid, anche la Polizia locale aumenterà la propria presenza agli ingressi dei cimiteri.

“Questi giorni sono occasione di forte emozione per i tanti cittadini che hanno l’abitudine di visitare i propri cari defunti nei cimiteri. Quest’anno è importante che a fianco del cordoglio le persone facciano la massima attenzione alle norme igienico-sanitarie e mettano in atto comportamenti adeguati alla pandemia in corso – dice l’assessore comunale a Partecipazione e Protezione civile Lanfranco De Franco – Ci raccomandiamo soprattutto di non accalcarsi nei varchi di accesso e deflusso e nelle gallerie dei loculi, per evitare assembramenti. Da parte nostra metteremo in campo un’azione di controllo nei cimiteri della città, ma senza l’aiuto e la responsabilizzazione dei cittadini nessun controllo è sufficiente. Abbiamo comunque massima fiducia nei reggiani e nel rispetto delle regole e della salute che hanno già dimostrato nei mesi passati”.

Si ricorda che domani e dopodomani, festa di Tutti i Santi e Commemorazione dei defunti, i cimiteri comunali osservano l’orario di visita continuato, ovvero dalle 8 alle 17, senza interruzione.