Oggi poco dopo le 15:30, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Imola in via Giacomo Puccini per un incidente stradale. Due le vetture coinvolte nello scontro e tre i feriti affidati al 118. Sul posto una squadra del pompieri che ha collaborato con i soccorsi e messo in sicurezza una delle due vetture, alimentata a metano. L’auto perdeva il gas dal serbatoio. Presente anche una pattuglia della Polizia locale imolese.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013