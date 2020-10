carabinieri contrI Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un 26enne moldavo per furto aggravato su auto in sosta. E’ successo questa notte, quando la Centrale del Numero Unico di Emergenza 112 ha ricevuto la telefonata di un cittadino che, affacciandosi dalla finestra del suo appartamento per verificare la provenienza di un rumore esterno che lo aveva svegliato, riferiva di aver avvistato un uomo che stava distruggendo una fila di macchine parcheggiate tra via Pietro Gubellini e via Riccardo Stracciari. Alla vista dei militari che stavano arrivando, il ladro è fuggito verso via Benedetto Marcello e si è nascosto dietro a una siepe, nel tentativo di passare inosservato, ma non ci è riuscito ed è finito in manette.

Durante il sopralluogo di furto, i Carabinieri hanno scoperto che il criminale aveva distrutto i finestrini di otto automobili parcheggiate per rubare le monetine e gli effetti personali dei proprietari, procurando una serie di danni per migliaia di euro, considerato che la maggior parte dei veicoli erano semi nuovi. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 26enne moldavo, specialista del furto, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per la giornata odierna.