Un motociclista di 38 anni è rimasto seriamente ferito nello scontro frontale con un’auto avvenuto intorno alle 9, questa mattina in via Vignolese, in località San Donnino. Sul posto per i rilievi di legge e il servizio di viabilità la Polizia locale di Modena, presente con diverse pattuglie che hanno provveduto anche ad attivare il traffico alternato per quasi un’ora e mezza sul tratto di strada interessato dal sinistro.

Secondo la ricostruzione dell’Infortunistica, la moto Triumph guidata dal 38enne, residente a Roma, stava procedendo in direzione del centro città, mentre l’auto, una Fiat Ulysse condotta da un 42enne modenese, viaggiava nell’opposto senso di marcia e si stava apprestando a svoltare a sinistra in via del Mulino.

Durante la manovra della Fiat, per ragioni in corso di accertamento, i due veicoli sono venuti a collisione e a causa dell’impatto il 38enne è stato sbalzato dalla Triumph, terminando a terra. Invece l’automobilista non ha riportato conseguenze. Per entrambi sono in programma gli accertamenti clinici previsti dalla legge.

In via Vignolese sono intervenuti anche i sanitari del 118, che, dopo aver praticato le prime cure sul posto, hanno accompagnato il 38enne all’ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità.