Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia hanno deferito in stato di libertà un cittadino del luogo, cl.1967, per violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché, all’interno di un bar di Finale Emilia, dopo aver minacciato verbalmente alcuni avventori, al fine di sottrarsi all’identificazione, ha opposto ferma resistenza ai militari intervenuti, ferendo lievemente uno di loro al braccio. Inoltre, dopo averlo ricondotto alla ragione, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello, con lama di 17 cm, nella circostanza sequestrato.



