Eseguito dai Carabinieri della Stazione di Bazzano un ordine di esecuzione per la carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lecco, nei confronti di un 36enne albanese che era stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri per una violenza sessuale perpetrata un anno fa in provincia di Lecco.

Individuato ieri sera dai militari all’interno del suo domicilio, in un appartamento situato in Valsamoggia, l’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il medesimo reato, è stato arrestato e tradotto in carcere per espiare una pena definitiva fino a dicembre 2021.