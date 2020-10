La decisione, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il riesplodere della emergenza pandemica, è stata presa dal Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, con apposito Decreto firmato nella tarda serata del 28 ottobre, che ha disposto il differimento di tutti i test di ammissioni previsti per i corsi di laurea magistrale relativi alle Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2020/21.

Al momento non è dato sapere quando potrà essere sostenuta la prova, la cui data di svolgimento sarà stabilita in relazione alla evoluzione del quadro pandemico e di eventuali ulteriori disposizioni in materia, comunque entro il mese di marzo 2021.

Una mail in questo senso, che annuncia il rinvio, è stata inviata a tutti i 277 candidate e candidati iscritti al test.