L’Amministrazione comunale di Reggio Emilia ha deciso di prorogare al 21 novembre la scadenza per la richiesta di contributi economici a sostegno della locazione residenziale. Si tratta di contributi economici regionali “una tantum”, messi a disposizione a seguito dell’emergenza da Covid-19 e destinati ai proprietari di abitazioni site nel territorio comunale, con vantaggi sia per il proprietario, che riceve il contributo, sia per l’affittuario, che ottiene una riduzione sull’affitto da pagare.

Il contributo, dunque, è erogato al proprietario della casa ma la domanda per riceverlo deve essere presentata dall’affittuario che, al momento della presentazione dell’istanza, abbia in essere un contratto di locazione ad uso residenziale regolarmente registrato, ad esclusione degli alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il locatario, inoltre, deve essere cittadino italiano o di altro Stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno almeno annuale e solo se l’Isee 2020, ordinario o corrente, del nucleo famigliare non superi i 35.000 euro. Se lo stesso nucleo risulta avere beneficiato di un altro contributo per l’affitto nell’anno 2020, non si può presentare domanda.

I contributi sono erogati direttamente ai proprietari nei seguenti casi:

● riduzione contrattuale: se il proprietario riduce l’affitto del 10% (con contratto concordato o transitorio) o almeno del 20% (con contratto libero), il contributo è pari al 70% della riduzione, fino a un massimo di 2.000 euro. La riduzione deve essere prevista per un minimo di 6 mesi e non può essere antecedente al 10 marzo 2020.

● trasformazione contrattuale: se il proprietario trasforma un contratto libero o transitorio in concordato, il contributo è pari al 70% della riduzione dell’affitto calcolata sui primi 12 mesi, fino a un massimo di 2.500 euro. La trasformazione non può essere antecedente al 10 marzo 2020.

● stipula nuovo contratto: se il proprietario stipula un nuovo contratto concordato per un alloggio che risulta sfitto o destinato a finalità turistiche al 3 giugno 2020, il contributo è pari al 50% del canone per i primi 18 mesi, fino a un massimo di 3.000 euro. Il canone mensile non può superare i 700 euro.

I cittadini interessati possono quindi presentare domanda entro il 21 novembre 2020 compilando l’apposito modulo reperibile sul sito www.comune.re.it/casa, tramite Pec (ufficiocasa@pec.municipio.re.it) o con raccomandata a/r indirizzata ad Archivio generale comunale (via Marino Mazzacurati 11, Reggio Emilia). Ogni Pec o raccomandata deve contenere una sola domanda di contributo.

Per informazioni e modulistica (bando e modulo domanda): www.comune.re.it/casa – Ufficio Casa: tel. 0522 585612 – dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30 – e-mail: ufficio.casa@comune.re.it