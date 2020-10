Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Modena hanno denunciato in stato di libertà un tunisino 43 enne, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, sorpreso mentre asportava capi di abbigliamento da un esercizio commerciale di via Emilia centro. L’uomo stava tentando di asportare abbigliamento per un valore complessivo di circa 250 €. Segnalato ai Carabinieri dal personale della sicurezza, il tempestivo intervento dei militari ha permesso la sua identificazione e il deferimento alla Procura Della Repubblica di Modena.



