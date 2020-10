Esponenti del Circolo sassolese di Fratelli d’Italia parteciperanno questa sera alla manifestazione organizzata da ristoratori, commercianti, artigiani, partite iva e tanti cittadini per protesta contro le misure restrittive ed inutili adottate dal governo Conte con gli ultimi DPCM. Lo faranno senza simboli di partito, come richiesto dall’organizzazione.

Inoltre, saremo presenti in piazza col nostro banchetto per accogliere le istanze e le voci di quanti vorranno raccontarci il loro punto di vista. Come i nostri parlamentari sono presenti in Piazza Capranica a Roma ad ascoltare il lamento dei commercianti romani, anche noi vogliamo dare voce ai lavoratori sassolesi vessati da un governo incapace ed immobile, che scarica sui cittadini la responsabilità di ciò che non è riuscito a fare.

Serve intervenire da subito sui trasporti, primaria fonte di contagio, organizzare strutture per l’isolamento e la quarantena che mettano al sicuro i nuclei famigliari, prevedere servizi domiciliari per anziani e fragili e potenziare le strutture sanitarie, come nel caso dell’ospedale Fiera a Milano. Non è con la paghetta di Stato che usciremo dall’emergenza!

Occorre far sapere a questo governo che la misura è colma e che il piano comunicativo che doveva instillare la paura nei cittadini non ha funzionato: la nostra gente è istruita, lavora, pensa con la propria testa ed è in grado di trarre le conclusioni necessarie ed opportune; non ci stiamo ad un piano d’impoverimento collettivo che ha il solo scopo di mantenere saldo al potere chi lo ha ottenuto con manovre di palazzo, senza prendere nemmeno un voto!

Le storie che ci verranno raccontate saranno portate all’Assemblea Regionale dal nostro Consigliere Michele Barcaiuolo, vittima recente di incidente, al quale auguriamo una pronta guarigione e verranno altresì riportate ai nostri parlamentari.