Si terrà questa sera a partire dalle ore 18 in piazza Garibaldi a Sassuolo la manifestazione di protesta contro le chiusure imposte dal recente Dpcm a molti esercenti.

Anna Maria Anselmi, tra gli organizzatori e volto noto ai sassolesi afferma che non sarà una manifestazione con slogan o urla, ma un pacifico tintinnare di chiavi (negozio, auto, casa).

Il flash mob è autorizzato dalla pubblica sicurezza.

Lunedì sera si era già tenuta, sempre in piazza Garibaldi, una prima manifestazione, e molti dei presenti ad essa saranno sicuramente tra le fila di quella di stasera per ribadire la forte difficoltà in cui si stanno trovando molti esercenti dopo le chiusure forzate.