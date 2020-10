Ha rubato una giacca all’interno del negozio Cisalfa presso il Centro Commerciale i Petali, ma è stato incastrato dall’occhio attento dell’addetto alla vigilanza. Seppur abbia avuto l’accortezza di rompere l’antitaccheggio dei capi rubati bypassando il dispositivo posto all’ingresso, è stato bloccato all’uscita dall’addetto alla vigilanza che ha chiamando i carabinieri. Con l’accusa di furto aggravato, i militari della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno così denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna un 17enne studente residente in città. La giacca rubata, seppur danneggiata e quindi invendibile, per un valore di 170 euro è stata restituita al negozio.

