ABK Group, fra i top player del mercato mondiale della ceramica, specialista nella produzione di grandi lastre ad elevate prestazioni tecniche, non si ferma. Nonostante il periodo difficile che sta attraversando l’economia globale, ABK Group S.p.A. ha perfezionato l’acquisto del 100% del capitale sociale di Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A., azienda storica che con i marchi Gardenia Orchidea e Versace Ceramics ha sviluppato nel 2019 un fatturato di oltre 38 Mln/€.

ABK Group, nata nel 1992, ha avuto una crescita esponenziale che l’ha portata a fine 2019 ad un fatturato di oltre 110 Mln/€. All’avanguardia nel design e nell’innovazione tecnologica l’Azienda vanta due realtà produttive, tra cui lo stabilimento di Solignano Nuovo (MO), oggi fra i più avanzati e rivoluzionari dedicati alla produzione di grandi lastre.

Presente sin dal 1961, il Gruppo Ceramiche Gardenia Orchidea ha contribuito a portare lo stile e la qualità della ceramica Made in Italy in oltre 100 paesi. Oltre al marchio commerciale Gardenia Orchidea, dal 1997 distribuisce l’esclusiva linea Versace Ceramics, un progetto strutturato che comprende, oltre ai rivestimenti ceramici, una linea di prestigiosi arredi per il bagno in linea con l’inconfondibile stile della maison.

“I brand del Gruppo Ceramiche Gardenia Orchidea, spiega Roberto Fabbri, presidente di ABK Group S.p.A., sono posizionati nella fascia alta del mercato, come i nostri marchi storici ABK, Flaviker e Ariana ed i nuovi Abk Stone e Materia, specializzati nelle grandi lastre a spessore 12, 20 e 30 mm. Questa acquisizione ci proietta come principali protagonisti nel comparto luxury del settore ceramico e fa parte di una più ampia strategia di sviluppo, che comprende anche gli investimenti in tecnologia e innovazione che oggi ci permettono di essere al top del settore. La testimonianza di questo percorso di crescita sarà il dato sul fatturato complessivo del nostro Gruppo, che nel 2020 prevediamo raggiunga i 150 Mln/€.”