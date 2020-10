Poco dopo le 2.30 di oggi i carabinieri della stazione di Rubiera, allertati dal titolare a cui è pervenuto l’allarme di furto, sono intervenuti in via Emilia Ovest a Rubiera, per curare un sopralluogo di furto all’interno della tabaccheria One. Ignoti ladri, infatti, utilizzando un tombino, hanno infranto la vetrata della porta d’ingresso, si sono introdotti nei locali che ospitano l’attività commerciale ed hanno asportato, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, vari tabacchi e tagliandi della lotteria istantanea grata e vinci, oltre al cassetto del registratore della cassa. Complessivamente i danni sono ancora in corso di accertamento. Sulla vicenda i carabinieri di Rubiera hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.



