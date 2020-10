Venerdì 30 ottobre in alcune aree adiacenti al centro storico verranno effettuati interventi di rifacimento delle strisce blu della sosta a pagamento. Durante i lavori sarà vietata la sosta nell’area interessata. Sul posto è già stata posizionata la segnaletica di avviso.

In particolare, le vie oggetto di intervento sono Largo Garibaldi, via Andreoli, via Fabrizi e via Contri.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013