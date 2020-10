Sarà presente anche una delegazione modenese alla manifestazione regionale del 30 ottobre “L’Assenza Spettacolare” indetta dai sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom contro la chiusura di teatri e sale cinematografiche e per ripristinare l’operatività del settore.

L’iniziativa è promossa a livello nazionale e si svolge in tutti i capoluoghi di regione d’Italia. A Bologna è previsto un presidio in piazza Roosevelt alle ore 10, nel rispetto delle misure anti covid.

I sindacati ritengono un errore chiudere teatri e sale cinematografiche. Luoghi che avevano garantito le misure contro i contagi, la protezione della salute ai lavoratori e agli spettatori. Si chiede al Governo di ripristinare l’operatività del settore, perché in questi mesi molti teatri sono rimasti chiusi e diverse sale cinematografiche hanno definitivamente chiuso.

Il comparto ha la necessità di essere sostenuto, per avere una reale ripartenza e una prospettiva futura. Nel frattempo è necessario garantire un sostegno certo ai lavoratori. In troppi non hanno ancora ricevuto le indennità promesse. I sindacati chiedono ammortizzatori e tutele strutturali per tutti i lavoratori atipici e discontinui, la stabilizzazione dell’occupazione per i precari delle fondazioni lirico sinfoniche. Si chiede un tavolo permanente tra parti sociali e Ministeri.