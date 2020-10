Il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” ha laureato in questi giorni ben 247 studentesse e studenti, 49 in presenza e 198 da remoto, in una sessione di laurea che si è tenuta nell’arco di due giornate, il 22 e 23 ottobre, impegnando 13 commissioni, di cui 8 in presenza.

Alle sedute di laurea in presenza hanno assistito tre accompagnatori per ogni laureando/a che, sempre nel rispetto delle norme anti Covid-19, si erano preventivamente registrati con autodichiarazione sulle condizioni di salute. All’ingresso misurazione della temperatura e obbligo delle mascherine secondo i protocolli di sicurezza dell’Ateneo.

“È stato un appuntamento importante – dichiara il Prof. Massimo Borghi, Direttore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” – che ha visto coinvolto il Dipartimento nell’organizzazione per più di un mese, in modo da gestire il tutto nel rispetto della normativa anti Covid – 19. Dopo i 260 laureati on line di aprile e i 93 di luglio, sempre on line, siamo orgogliosi di avere effettuato in presenza 49 proclamazioni di laureati magistrali, con gli altri 31 che per diverse ragioni hanno preferito la proclamazione a distanza, insieme ai 168 laureandi triennali. Siamo soddisfatti – continua il Direttore – soprattutto per avere visto la gioia di coloro che si sono laureati in presenza. Un ringraziamento va al lavoro svolto dalle 13 commissioni, alcune delle quali hanno proclamato contestualmente in presenza e on line, e a tutto il personale tecnico amministrativo del Dipartimento che ha collaborato per la riuscita di questa attività. Sento il dovere e il desiderio di ringraziare di cuore tutti e tutte, docenti e PTA, per lo spirito di servizio, la collaborazione, la disponibilità e la professionalità che ancora una volta hanno mostrato, anche in questo momento di grande difficoltà.”

I nuovi dottori e le nuove dottoresse sono così distribuiti/e:

Lauree triennali

Veicolo 32

Meccanica 40

Civile a Ambientale 25

Elettronica 23

Informatica 48

Totale 168 (tutte on line)

Lauree Magistrali

Materiali 5

Advanced Automotive Engineering 7

Veicolo 30

Meccanica 13

Civile 1

Ambientale 3

Electronics Engineering 5

Informatica 15

Totale 79 (di cui 30 online e 49 in presenza)