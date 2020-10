Poco dopo le 20:30 di ieri sera, la Polizia è intervenuta in piazza Prampolini e San Prospero poiché era stato segnalato un giovane intento a “graffitare” le mura degli storici palazzi. Nei pressi del Caffe Duomo è stata infatti constatata la presenza di una scritta, di recente vergatura, effettuata con vernice spray nera, recante il messaggio “Cioko se non ricordi leggi cioko”. Le pattuglie intervenute, che avevano preventivamente circoscritto l’area, rintracciavano il giovane segnalato in via Toschi, nell’azione di imbrattare un altro muro. Vistosi scoperto il giovane ha tentato di darsi alla fuga . Immediatamente fermato ha ammesso di essere l’autore delle scritte.

Accompagnato in Questura è stato identificato per H.V.M. cittadino italiano residente in città di 24 anni. A suo carico è stata presentata denuncia all’Autorità per l’avvenuto imbrattamento.