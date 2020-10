Oggi, 28 ottobre, un termoscanner è stato donato al Comune da “Plexa srl”, azienda fondata a Sasso Marconi nel 1972 e specializzata in sistemi di sicurezza e controllo degli accessi.

Consegnato al sindaco Roberto Parmeggiani dal Direttore commerciale di Plexa, Gabriele Roda, il termoscanner è dotato di un sensore ad infrarossi ad alta precisione che consente la rilevazione a distanza del volto e la contestuale misurazione della temperatura corporea.

Il dispositivo sarà presto in funzione e verrà utilizzato per la rilevazione della temperatura all’ingresso del Municipio.

“Voglio ringraziare Plexa per questo importante e significativo gesto di solidarietà”, ha commentato il sindaco Roberto Parmeggiani. “Fa piacere che un’importante realtà produttiva del territorio abbia voluto offrire un contributo concreto in un momento così delicato, mettendo a disposizione dell’Amministrazione comunale uno strumento prezioso per l’attività di prevenzione e tutela della salute pubblica”.