Sul Raccordo di Casalecchio, sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e dell’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, che erano previste dalle 22:00 di questa sera mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 ottobre.

Per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna San Lazzaro o di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

***

Sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova – Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 22.00 di venerdì 30 alle 2:00 di sabato 31 ottobre, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro, uscire allo svincolo 8bis Viale Europa e rientrare dallo stesso, nella carreggiata opposta, verso Casalecchio di Reno;

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro, uscire allo svincolo 8bis Viale Europa e rientrare dallo stesso, nella carreggiata opposta, verso Casalecchio di Reno; dalle 2:00 alle 6:00 di sabato 31 ottobre, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso, nella carreggiata opposta, verso San Lazzaro.