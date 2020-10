Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Volante è intervenuto nell’area di sosta e scambio autobus urbani dell’ex Caserma Zucchi, dove poco prima un giovane studente di ragioneria, segnalava di aver riconosciuto tra altri giovani, l’autore della patita rapina del portafoglio subita sotto la minaccia di ritorsioni lo scorso 24 ottobre, sempre in quella autostazione.

Il personale intervenuto identificava il giovane segnalato e le persone presenti alla fermata del bus. Al termine delle attività il giovane, risultato essere minorenne, veniva accompagnato unitamente ad un genitore in Questura dove veniva deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria minorile per il reato di rapina in concorso.