Sereno o poco nuvoloso per il transito di deboli velature. Possibili foschie dense e nebbie al mattino sulla bassa pianura e lungo le coste ferraresi e romagnole. Temperature: in lieve diminuzione con valori minimi compresi tra 8°C e 10°C e valori massimi tra 16°C e 18°C. Venti: deboli da ovest-nord-ovest, tendenti in serata a divenire sud-occidentali sui rilievi. Mare: poco mosso, localmente mosso al largo al primo mattino.

(Arpae)