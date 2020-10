In occasione delle festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, domenica 1 e lunedì 2 novembre, i cimiteri di San Felice sul Panaro, Rivara e San Biagio, saranno aperti tutti i giorni dalle 7 alle 19. Si ricorda che per accedervi è obbligatorio l’uso della mascherina.

Da mercoledì 4 novembre e fino a domenica 29 marzo 2021, cambia l’orario e i cimiteri del territorio saranno aperti tutti i giorni, ma dalle 8 alle 17.

Anche in concomitanza delle festività dei defunti, come avviene con regolarità, la polizia locale effettuerà servizi di controllo al fine di garantire l’accesso in sicurezza ai visitatori.