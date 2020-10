Sono 8 le edicole che aderiranno al progetto proposto dall’Amministrazione comunale, in accordo con SI.NA.G.I. (Sindacato Giornalai d’Italia), per il rilascio dei certificati anagrafici.

Le edicole diventano in questo modo veri e propri “centri servizi di prossimità”, in grado di evitare spostamenti che, valutato anche il periodo di pandemia, sarebbe meglio evitare.

Afferma il Sindaco Maria Costi: “Il Comune di Formigine, nel perseguimento degli obiettivi generali d’innovazione della Pubblica Amministrazione, è impegnato in un importante processo di cambiamento organizzativo, tecnologico e culturale, volto ad offrire un miglior servizio ai cittadini e alle imprese; pertanto abbiamo in essere una serie di servizi fruibili in modalità multicanale”.

“La possibilità di non recarsi necessariamente presso gli sportelli anagrafici di via Unità d’Italia – continua l’Assessore alle Attività produttive Corrado Bizzini – rappresenta un ulteriore tassello, dopo tutto quello che è stato fatto per incentivare le pratiche online, che tuttavia sono ancora distanti per la fascia d’età più anziana o per chi non dispone di tecnologia adeguata. Come riferito dal Segretario Provinciale di SI.NA.G.I. Giuliano Barbieri, Formigine è il primo Comune in Italia, tra quelli di pari dimensioni, ad offrire questo servizio. Ringrazio gli edicolanti che si sono messi in gioco in questa evoluzione del proprio ruolo che li rende veri e propri facilitatori digitali”.

Le edicole aderenti sono: Di Luca (Via Unità d’Italia, 8), Bar Herbie il Maggiolino (Via Giardini Sud, 348), Alvisi Stefania (Via Bassa Paolucci), Zanni Matteo (Via Don Franchini, 72/A-B;), Giuliani Cinzia (Via S. Antonio, 101/A), Maletti Zarina & C s.n.c. (Via Trento Trieste, 16), Ruffilli Rossella (Via Giardini Nord, 64), Bonvicini Alberto (Via Battezzate, 30).