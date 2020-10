A seguito degli ultimi tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri sono stati riscontrati quattro casi di positività al Covid-19 e quattro casi tendenzialmente positivi nel gruppo squadra Green Warriors Sassuolo.

Come previsto dal protocollo, l’intero gruppo squadra sarà nuovamente sottoposto ad accertamenti nei prossimi giorni e tutta l’attività sportiva della prima squadra è stata momentaneamente sospesa: la società neroverde sta attuando tutte le procedure del caso per il monitoraggio della situazione e per garantire il più veloce ritorno alla normalità.