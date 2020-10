In un momento in cui la filiera musicale, comparto molto importante per Bologna, è particolarmente colpita dagli effetti delle misure introdotte per limitare la diffusione del coronavirus, il Comune di Bologna pubblica un avviso per sostenere nuove produzioni in ambito musicale, nella convinzione che la musica è un settore economico importante e concorre in maniera significativa a migliorare la qualità della vita, la coesione sociale e l’attrattività della città.

L’avviso è rivolto ad associazioni, altri soggetti del terzo settore, imprese e liberi professionisti con sede nel territorio della Città metropolitana di Bologna, attivi nel segmento della filiera musicale dedicato alla produzione di contenuti; i progetti selezionati saranno sostenuti con contributi fino a 10 mila euro ciascuno.

“Questa azione si aggiunge al percorso di ascolto e sostegno al settore culturale e creativo che abbiamo iniziato appena si è affacciata la crisi dovuta alla pandemia – dichiara Matteo Lepore, assessore alla Cultura -. In un momento di difficoltà in cui ci sono forti limiti alla fruizione, occorre investire sulla produzione”.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 di martedì 17 novembre 2020, tramite modulistica online, accessibile con credenziali FedERa ad alta affidabilità o con SPID livello 2.

L’avviso è disponibile sul sito:

www.comune.bologna.it – sezione Concorsi e avvisi – altri bandi e avvisi pubblici;

www.comune.bologna.it/cultura – sezione Avvisi e bandi.