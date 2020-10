Poco dopo le 13:00 è arrivata ai Vigili del fuoco una chiamata di soccorso da parte del servizio di emergenza territoriale del 118, per due anziani fungaioli che si erano persi in un bosco in località Tudiana nel comune di Grizzana Morandi. I due, stanchi e disorientati, hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta una squadra supportata dall’elicottero dei vigili del fuoco con a bordo gli aero soccorritori che hanno effettuato il salvataggio. Con l’elicottero sono stati trasportati in area sicura, nei pressi della loro auto. Fortunatamente non c’è stato bisogno di cure mediche. Oltre ai vigili del fuoco era presente il Soccorso Alpino – che ha aiutato il 115 a sbarcare i due fungaioli – e il 118.



