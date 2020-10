Non si svolgerà a San Felice sul Panaro il mercatino delle antiche meraviglie previsto per domenica 1° novembre. In seguito alle recenti disposizioni per contenere il contagio da Covid- 19, il sindaco Michele Goldoni, con una ordinanza, ha ordinato la sospensione della manifestazione.

Il mercatino delle antiche meraviglie si svolge ogni prima domenica del mese in paese e dallo scorso 28 febbraio, è stato “promosso” e incluso nell’elenco dei mercatini storici con hobbisti della Regione Emilia-Romagna.