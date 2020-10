La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi sulla Sp 19 Val di Secchia (Colombaia-Ponte Cavola-Gatta), nei pressi dell’incrocio con la Sp 90 per Cavola, in comune di Toano, si viaggia con limite di velocità a 50 km/h. Il provvedimento è stata assunto per la presenza di un fondo stradale dissestato, potenzialmente pericoloso per la circolazione dei veicoli che procedono a velocità sostenuta, e durerà fino al termine dei conseguenti lavori di ripristino.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013