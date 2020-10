Il rischio di contrarre il Coronavirus e le misure anti-contagio legate all’alimentazione sono i temi al centro della seduta di mercoledì 28 ottobre della Commissione consiliare speciale “Per ripartire dopo il Covid”, in programma alle 18 nella Sala consiliare del Municipio di Modena e in teleconferenza. Durante l’incontro dell’organismo, che ha lo scopo di sostenere l’azione dell’amministrazione nell’affrontare la crisi sanitaria, economica e sociale legata all’emergenza pandemica e alla necessità di contenerne la diffusione, interverrà in streaming il dottor Lillo Cerami, dirigente dell’ospedale di Scandiano (Reggio Emilia).

In particolare la relazione, inizialmente programmata nella seduta del 23 settembre dedicata alla sanità e poi rinviata, sarà incentrata sulla nutraceutica e sull’immunità. A seguire, Cerami potrà rispondere alle domande dei consiglieri comunali.

L’iniziativa di mercoledì 28 segue quella di due settimane fa, il 14, quando era intervenuta in video-conferenza Luciana Sinisi, dirigente dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (Ispra), approfondendo il rapporto tra ambiente e salute in relazione agli effetti dell’emergenza sanitaria.

Il prossimo appuntamento della Commissione Covid è fissato per mercoledì 4 novembre, quando si svolgerà l’incontro “Covid 19 a Modena: dalla ricerca alla pratica clinica” con gli interventi di Andrea Cossarizza, docente ordinario di patologia al dipartimento di Scienze Mediche e chirurgiche materne, infantili e dell’adulto di Unimore, e di Cristina Mussini, direttore della struttura complessa di Malattie infettive dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena; mentre mercoledì 11 novembre si parlerà di “Covid e scuola” con Silvia Menabue, dirigente dell’Ufficio scolastico di Modena, e Andrea Burzacchini, amministratore unico dell’Agenzia per la mobilità di Modena (Amo).

I cittadini possono contattare l’organismo via e-mail, inviando segnalazioni e richieste di informazioni, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica commissionecovid@comune.modena.it