Test sierologici rapidi sulla presenza di anticorpi IgG e IgM alla Farmacia Comunale di Maranello. Il servizio è stato attivato per gli studenti, genitori e nonni ed è già disponibile da lunedì 26 ottobre. I test presso la Farmacia Comunale sono su appuntamento si prenotano al telefono al numero 0536/941151. All’appuntamento occorre presentarsi con i moduli necessari già compilati (disponibili da scaricare sul sito del Comune), con il proprio codice fiscale, con quello dello studente o del bambino avente diritto, il nome della scuola e la classe frequentata e un numero di telefono cellulare.

Se si è in possesso del Fascicolo Sanitario Elettronico, l’esito del test sarà disponibile entro 24 ore; chi non ha il fascicolo elettronico verrà contattato solo in caso di positività. Il test è riservato a genitori (anche non conviventi) dei bambini e degli alunni e studenti (0-18 anni e maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore), agli stessi alunni e studenti, ai loro fratelli e sorelle, ai nonni anche non conviventi, nonché ad ulteriori famigliari conviventi, e agli studenti universitari col medico curante in Regione. Oltre alla Farmacia Comunale di Piazza Amendola le altre farmacie di Maranello che hanno aderito all’iniziativa sono: Farmacia Caselli, Farmacia Santa Rita, Farmacia Estense di Gorzano di Gorzano.