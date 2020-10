Weekend avaro di soddisfazioni per gli Hogs Reggio Emilia. La Under 17 torna dalla trasferta di Ferrara contro le Aquile con una sconfitta per 48-24, mentre la Flag Senior perde entrambi gli incontri del Bowl di Trento, contro Angels Pesaro e Thunders Trento.

A Ferrara, i giovani Hogs iniziano bene e vanno in vantaggio 12-0. Sul finire del primo quarto le Aquile accorciano le distanze portandosi sul 12-6, e poco dopo un fumble offensivo dei granata restituisce il pallone ai padroni di casa, bravi a capitalizzare col TD del sorpasso ad inizio secondo quarto. E’ solo il primo dei tre TD con cui le Aquile nella seconda frazione di gioco scavano un solco di 16 punti che gli Hogs non riusciranno più a colmare, nonostante un volenteroso terzo quarto in cui sono riusciti a restare in partita riducendo il divario a 10 punti. Nell’ultimo quarto due segnature ferraresi mettono però definitivamente in ghiaccio il risultato.

Aquile Ferrara – Hogs Reggio Emilia 48-24 (6-12, 22-0, 0-6, 20-6)