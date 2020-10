Dalle 4:40 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono impegnati per l’incendio di un capannone a Modena in via delle Suore – strada S. Anna. Si tratta di un deposito di generi alimentari. Sul posto 20 vigili con 8 mezzi. Si prevede che l’operazione proseguirà per diverso tempo.

Dalle 6.30, invece, Vigili del Fuoco impegnati in A22 per lo scontro tra due mezzi pesanti tra Carpi e Campogalliano. Uno dei coinvolti è una cisterna gas gpl. C’è un ferito. Autostrada al momento chiusa al traffico in entrambi sensi.