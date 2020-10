I Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme anti-Covid hanno proceduto, unitamente ai militari della stazione di Sant’Ilario d’Enza e ai carabinieri del nucleo ispettorato lavoro di Reggio Emilia, al controllo e all’ispezione igienico sanitaria di un bar con il fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative e quelle concernenti l’osservanza delle norme anti-Covid. Nel bar oggetto dei controlli gli operanti hanno accertato irregolarità.

In particolare nel corso dei controlli i militari hanno riscontrato inosservanza delle disposizioni atte al contenimento del contagio Covid-19 relativamente alla mancata esposizione delle indicazioni di capienza massima locale e alla mancata separazione degli accessi di ingresso/uscita. E’ stata disposta la sospensione immediata dell’attività per due giorni con la segnalazione alla Prefettura di Reggio Emilia. Al titolare è stata contestata la relativa violazione amministrativa con la comminazione della sanzione per 400 euro. Nello stesso bar sono stati sequestrati kg. 30 alimenti (prodotti da forno), privi indicazioni di rintracciabilità e riscontrate carenze igienico sanitarie nel locale cucina. Per tali violazioni il barista è stato sanzionato con multe pere 3.000 euro.

Il bar oggetto dei controlli era salito di recente alla ribalta delle cronache reggiane per la recente aggressione avvenuta all’esterno ad danni di un uomo che dopo essere stato preso a pugno era stato investito dall’aggressore che identificato era stato denunciato dai carabinieri di Sant’Ilario d’Enza.