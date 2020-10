Alle 16:30 i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e diversi mezzi d’appoggio a Castel d’Aiano per un incendio in un capannone all’interno di un’azienda agricola in via Mingolino. A bruciare alcune attrezzature da lavoro: il capannone è dedicato al ricovero di macchinari per l’agricoltura e per l’edilizia. Purtroppo si registra un ferito che è stato ospedalizzato con l’elicottero a Parma. Il capannone al momento risulta inagibile. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dopo aver soccorso l’uomo che subito è stato affidato al 118, sul posto con ambulanza ed elisoccorso. Presenti anche i carabinieri di Castel d’Aiano.



