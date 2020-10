Annuvolamenti piuttosto estesi al mattino, con possibilità di residue deboli precipitazioni in rapida cessazione e con ampie schiarite in particolare dal tardo pomeriggio. Sui rilievi centro-occidentali permarranno per tutta la giornata condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibilità di piogge dalla tarda serata. Temperature: minime in sensibile diminuzione, con valori tra 9°C e 13°C ed anche inferiori nelle aree di aperta campagna; massime in lieve aumento, comprese tra 17°C e 19°C. Venti: al mattino deboli intorno a nord-ovest, tendenti dal pomeriggio a disporsi dai quadranti meridionali. Mare: poco mosso.

(Arpae)