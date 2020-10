Si concluderà domani, domenica 25 ottobre, la due giorni “Parole in città”: un evento letterario organizzato dal servizi culturali e dalla biblioteca Comunale N. Cionini, in collaborazione con le associazioni del territorio “Gian Paolo Biasin” e “Librarsi” e con il sostegno della Regione Emilia Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ed il contributo di Exprimo come sponsor tecnico. L’iniziativa, che giunge alla sua terza edizione ed ha avuto un ottimo seguito gli anni precedenti, ha l’obiettivo di promuovere lettura e scrittura tramite momenti laboratoriali di narrazione e lettura ed eventi divulgativi aperti al pubblico.

Gli appuntamenti di domani.

Piazzale della Rosa (in caso di pioggia: Biblioteca Cionini Via Rocca, 19)

La lettrice Vis-à-Vis – performance human specific sulla lettura con Chiara Trevisan

ore 10/13. Iniziativa su prenotazione – Biblioteca Comunale “N. Cionini” – 0536/880813

biblioteca@comune.sassuolo.mo.it

In caso di pioggia l’iniziativa si terrà presso la biblioteca N. Cionini

Piazzale della Rosa: Daniele Mencarelli presenta “Tutto chiede salvezza” (Einaudi, 2020) nell’ambito della rassegna Piazza d’Autore. Ore 11.30. Iniziativa su prenotazione sul seguente portale: https://prenotazioni-eventi-sassuolo.reservio.com In caso di pioggia l’iniziativa si terrà presso l’Auditorium Bertoli

Biblioteca “N. Cionini” , Via Rocca 19: Scritto, letto, vissuto – Incontro con Simonetta Bitasi

Seguendo la linea che traccia il confine tra vita vera, vita narrata e vita letta, scopriamo in quanti modi le storie si intrecciano e come il lettore diventa memoria collettiva di tante esistenze, vere o inventate che siano, ore 16. Iniziativa su prenotazione – Biblioteca Comunale “N. Cionini” – 0536/880813 biblioteca@comune.sassuolo.mo.it

Biblioteca dei Ragazzi “Leontine” , Viale Giacobazzi 42: Rodari in valigia – Letture teatralizzate 3-10 anni, a cura di Teatro dell’Orsa. Ore 11/15 /17(repliche)

Iniziativa su prenotazione: Biblioteca dei Ragazzi “Leontine”0536/880814 leontine@comune.sassuolo.mo.it

Mostra “Il favoloso Gianni – 100 anni con Rodari”, visitabile durante gli orari di apertura della Biblioteca Leontine